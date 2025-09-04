English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸ GST ಪ್ರಕಾರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ?

GST on gold jewelry : ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
1 /7

ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ, ಕೇಂದ್ರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ.. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ..? 

2 /7

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ (gst on gold jewellery) : ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು GST ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು GST ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ರೂ. 1,00,000 ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ರೂ. 3,000 GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 1,03,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

3 /7

gold price with gst : ನೀವು ರೂ.1,00,000 ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (ರೂ.3,000) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (ರೂ.500) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ರೂ.3,500 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

4 /7

gold price with gst : ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ,  ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಬಿಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ: ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಯ ದಿನದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ (ಕ್ಯಾರಟ್) ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಇದು ಆಭರಣವನ್ನು ರಚಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ 8% ರಿಂದ 25% ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.

5 /7

ವ್ಯರ್ಥ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಶುಲ್ಕಗಳಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ತೂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು "ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ.

6 /7

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ: ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥದ (gold wastage charges) ಮೇಲೆ 3% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ 3% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ 5% ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

7 /7

ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲಿನ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

gold gst rate gst on gold jewellery gold tax india making charges gst

Next Gallery

Teachers Day Gift: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್‌ ಟೀಚರ್‌ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? 100 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ