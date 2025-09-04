ಹೊಸ GST ಪ್ರಕಾರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ?

GST on gold jewelry : ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರವು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ, ಕೇಂದ್ರವು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ.. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ..?
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ (gst on gold jewellery) : ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು GST ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು GST ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ರೂ. 1,00,000 ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ರೂ. 3,000 GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 1,03,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
gold price with gst : ನೀವು ರೂ.1,00,000 ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ (ರೂ.3,000) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ (ರೂ.500) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ರೂ.3,500 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
gold price with gst : ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಬಿಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ: ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಯ ದಿನದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ (ಕ್ಯಾರಟ್) ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಇದು ಆಭರಣವನ್ನು ರಚಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ 8% ರಿಂದ 25% ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ವ್ಯರ್ಥ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಶುಲ್ಕಗಳಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ತೂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು "ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ: ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥದ (gold wastage charges) ಮೇಲೆ 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲಿನ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.