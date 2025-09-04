GST on gold rate: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏನು? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಶುಲ್ಕಗಳು ಯಾವುವು? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಗತ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಷ್ಟು? ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ, ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ 56 ನೇ ಸಭೆಯ ದಿನದಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 5% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ರೂ. 1,00,000 ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ರೂ. 3,000 ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೂ. 3,000 (ಶೇಕಡಾ 3) ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 10,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೇ. 5, ಅಥವಾ ರೂ. 500 ಅನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ರೂ. 3,500 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದ GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಯು ಹಳೆಯ ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎರಡು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ 3% ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ 5% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.