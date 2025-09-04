New GST Rates: ಕೇವಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ 0% ತೆರಿಗೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

New GST Rates 2025 Items List: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯ (0%)ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 33 ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದ್ದ 12% ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲ್ವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ (0%) ಜಿಎಸ್ಟಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಎಂದರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ 0% ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಮೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟರ್ಮ್ ಲೈಫ್, ಯುಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರುವಿಮೆಯಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮೇಲೆ #GST ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮರುವಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೂ ಶೂನ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಲೋಟರ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 33 ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು 12% ರಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಈ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತೀವ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ 3 ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 12% ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಕಟ್ಟರ್, ರಬ್ಬರ್, ನೋಟ್ಬುಕ್, ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ಗಳು, ಗ್ಲೋಬ್, ನೀರಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಚಾರ್ಟ್, ಅಟ್ಲಾಸ್, ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ, ಗ್ರಾಫ್ ಪುಸ್ತಕ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ರೋಟಿ, ರೆಡಿ ತು ಈಟ್ ಪರೋಟ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬ್ರೆಡ್'ಗಳು, ಪಿಜ್ಜಾ, ಚೀಸ್, ಯುಎಚ್ಟಿ ಹಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ 0% ತೆರಿಗೆಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.