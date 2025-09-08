ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರ ಕೂಡಾ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತಂದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗುವುದು.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಾ ಇಪಿಎಸ್ (ನೌಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಪಿಎಫ್ಒ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೆಲಸ ತೊರೆದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೇಳಿದೆ.
ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ತೊರೆದರೂ, ಮೊದಲೇ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮವು ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರೆ, EPS ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ PF ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ 2024 ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ EPFO ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಥವಾ PDF ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು EPS ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕೂಡಾ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.