ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರ ಕೂಡಾ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರ ಕೂಡಾ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತಂದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗುವುದು.   

ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಾ ಇಪಿಎಸ್ (ನೌಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ  5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೆಲಸ ತೊರೆದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೇಳಿದೆ.

ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ತೊರೆದರೂ,  ಮೊದಲೇ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮವು ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರೆ, EPS ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ PF ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾಲು  ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ 2024 ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ EPFO ​​ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ. 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅಥವಾ PDF ಅನ್ನು  ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು EPS ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕೂಡಾ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

EPFO PF EPF Rules PF Rules Latest Lates PF Rules

