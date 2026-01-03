ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ..!

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿಎಪಿಎಸ್) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿಎಪಿಎಸ್) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯು ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದವು. JACTTO-GEO ಮತ್ತು FOTA-GEO ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಜನವರಿ 6 ರಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರ TAPS ಘೋಷಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಮುಷ್ಕರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ
TAPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳದ ಶೇ 50 ರಷ್ಟನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಶೇ 10 ರಷ್ಟನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸತ್ತರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಅಂತಿಮ ಪಿಂಚಣಿಯ ಶೇ 60 ರಷ್ಟನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹13,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು ₹11,000 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.