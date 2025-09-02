ಕೇವಲ 5 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ 6 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಾಭ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ..

Guava plants farming: ಇತ್ತೀಚಿನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರು ಬಾಳೆ, ಪೇರಲ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಮುಂತಾದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಪೇರಲದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.. ಇದರ ಆದಾಯವು ರೂ. 6 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳ ನಂತರ, ರೂ. 3.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಉಳಿಸಬಹುದು..
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪೇರಲ ತೋಟಗಳು ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ.. 800 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಂತೆ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 2,400 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಯ್ಲು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪೇರಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.. ವಿಧದ ಪೇರಲ ಸಸ್ಯಗಳು ತಾಯಿ ಬೇರು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಸಸಿಗಳು ಬೇರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.