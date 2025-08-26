ಬೀದಿ ಬದಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ನಟಿ!ಈಗ ಈಕೆಯ ಆಸ್ತಿ 95 ರೂ. ಕೋಟಿ

sushmita sen: ಈ ನಟಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
sushmita sen: ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್. ಅವರು 1994 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವರ ಈ ರಹಸ್ಯವು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಗರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಪರದೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗೌನ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಳಿ ಡಿಸೈನರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅವನು ಸೂಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಂತರ 1994 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಇಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ತಾಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು.
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಒಬ್ಬ ಒಂಟಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ರೆನೀಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, 2010 ರಲ್ಲಿ ಅಲಿಶಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.