IPL 2026 final RCB vs GT: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದೃಷ್ಟವಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ..
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಸೋತಿದೆ.
2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಡುವೆ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶೇ. 42.2 ರಷ್ಟು ಇದೆ.
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 28 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಲ ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಈ ಸಲ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಸೋಲಿಸುವುದು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಸಿಡಿದು ನಿಂತರೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುತ್ತದೆ.