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ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ.. 100 ವರ್ಷ ನಂತರ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಇನ್‌ಕ್ರಿಮೆಂಟ್‌ ಜೊತೆ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 20, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:50 AM IST
ಗುರು ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. 

Guru Aditya Yoga Effects: ಗುರು ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. 

Guru Aditya Yoga 2026 Effects1/7

ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ

Guru Aditya Yoga 2026 Effects: ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಶುರುವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Virgo zodiac sign 2/7

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ  ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Taurus zodiac signs 3/7

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ. 

Pisces zodiac sign 4/7

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ  ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Leo zodiac sign 5/7

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

Aries zodiac signs 6/7

ಮೇಷ ರಾಶಿ

 ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

Note 7/7

ಗಮನಿಸಿ

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.    

TAGS:
guru aditya yoga
Jupiter Transit effects
Guru Aditya Yoga 2026 Effects

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