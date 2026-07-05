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ಮುಂದಿನ 30 ದಿನ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ... ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸುದಿನ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 05, 2026, 05:49 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:49 AM IST
ಗುರು ಗ್ರಹದ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅಂದು ಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವೂ ಈಡೇರುವ ಸಮಯ ಬರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 30 ದಿನ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಇರಲಿದೆ.

Guru Gochar 2026 : ಗುರು ಗ್ರಹದ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅಂದು ಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವೂ ಈಡೇರುವ ಸಮಯ ಬರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 30 ದಿನ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಇರಲಿದೆ.
 

Guru Asta1/6

ಗುರು ಗ್ರಹ

Guru Asta effects: ಗುರು ಗ್ರಹ ಜುಲೈ 14 ರಂದು ಅಸ್ತನಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಜುಲೈ 14ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರವರೆಗೆ ಗುರು ಅಸ್ತ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Taurus 2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.  

Virgo 3/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಲಿದೆ.  

Gemini 4/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.   

Aries 5/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಗುರು ಅಸ್ತವಾದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೋಂಕುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ.

Note 6/6

ಸೂಚನೆ 

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.

TAGS:
Guru Asta 2026 Effects
ಗುರು ದಹನ
guru gochar 2026
Jupiter Transit effects

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