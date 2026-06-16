Guru Gochar 2026 :ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹಗಳು. ಗುರು ಶುಕ್ರರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕಾಳ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
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