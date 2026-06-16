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ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗುರುದೆಸೆ... ಜೂನ್‌ ಬಳಿಕ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ, ಸಾಕೆನ್ನುವಷ್ಟು ಧನ ಕನದ ಹೊಳೆ ಖಚಿತ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಾಗ

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 16, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:15 AM IST
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹಗಳು. ಗುರು ಶುಕ್ರರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು. 

Guru Gochar 2026 :ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹಗಳು. ಗುರು ಶುಕ್ರರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು. 

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ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುವಿರಿ.

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕಾಳ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವಿರಿ.

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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

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disclamer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. Zee Kannada News ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.  

TAGS:
jupiter transit 2026
Guru Dese
Guru Gochar 2026 Effect
Guru Gochar good effect

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