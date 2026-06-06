Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು.. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬಂಪರ್‌ ಧನಲಾಭ

ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು.. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬಂಪರ್‌ ಧನಲಾಭ

Written ByYashaswini V
Published: Jun 06, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:46 AM IST

Jupiter Transit: ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕಾರಕ ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Guru Gochar 2026 Effect1/6

ಗುರು ಗೋಚಾರ

ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2 ರಂದು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Guru Gochar 2026 Effect2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಗುರು ಸಂಚಾರ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 

Guru Gochar 2026 Effect3/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. 

Guru Gochar 2026 Effect4/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.  

Guru Gochar 2026 Effect5/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಗುರು ಸಂಚಾರ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕಾರು, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಕೈಗೂಡುವುವು. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

Guru Gochar 2026 Effect6/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಏಳ್ಗೆ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.   ಅದೃಷ್ಟವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.  ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Guru Gochar
Rajayoga
Hansa Mahapurush Rajayoga
Jupiter Transit
Guru transit effect
Astrology in Kannada

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Karnataka News LIVE: ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿ ಲೈವ್‌ :ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆ! 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್‌
6 june 2026 kannada news23 min ago
2
Rishabh Pant 50th Test1 hr ago
3
Lalit Modi1 hr ago
4
Today Horoscope2 hrs ago
5
Oil India LimitedJun 05