ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚರ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಂ ಶುರು; ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ!

ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯ ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಶುಭವಾಗಿರುವವರಿಗೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಗುರು ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯, ೨೦೨೫ ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨:೦೧ ಕ್ಕೆ, ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2025 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರವು ಗುರುವಿನ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅದಿತಿ ದೇವತೆ ಆಳುತ್ತಾಳೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುರುವು ಎರಡನೇ, ಐದನೇ, ಏಳನೇ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುವಿನ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ನವೀನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮದುವೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತರು ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಪುನರ್ವಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಬಲವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. )