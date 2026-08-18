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12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 18, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:52 AM IST

Guru Gochar 2026 : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತತಿ, ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವು ಪ್ರತಿ 12 ರಿಂದ 13 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೀಗ ಗುರು ಗ್ರಹ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.

Jupiter Transit in Leo 1/5

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಸಂಚಾರ

Guru Gochar 2026 Effect: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಗುರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:01 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 12 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಗುರು ಬಲ ತರಲಿದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. 

Leo Zodiac Sign 2/5

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಗುರು ಇದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ. 

Cancer Zodiac Sign 3/5

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 

Libra Zodiac Sign 4/5

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಗುರು ಲಾಭದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಬಲದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. 

Scorpio Zodiac Sign 5/5

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ.

TAGS:
Guru Gochar 2026 Effect
Guru Gochar in Simha Rashi
Jupiter Transit in Leo
Guru Bala

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