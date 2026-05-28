Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟ

ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟ

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 28, 2026, 07:39 AM IST|Updated: May 28, 2026, 07:39 AM IST

Guru Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಜೂನ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಸಾಲದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Guru Gochar Effect1/6

ಗುರು ಗೋಚಾರ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ದಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಜೂನ್‌ 02, 2026ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲದಿಂದ ಬಂಪರ್‌ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Guru Gochar Effect2/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ  ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನೂ ಸಹ ಹಸನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

Guru Gochar Effect3/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಸಾಲದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

Guru Gochar Effect4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ  ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವಿರಿ. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.

Guru Gochar Effect5/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

Guru Gochar Effect6/6

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಗುರು ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Tags:
Guru Gochar
Guru Mahadasha
Guru Bala
Jupiter Transit
Jupiter in Cancer
ASTROLOGY
Kannda astrology

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 28-05-2026: ಗುರುವಾರದಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರೀಯಾನ್ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 28-05-2026: ಗುರುವಾರದಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರೀಯಾನ್ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

Today Horoscope1 hr ago
2

ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ: 12 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್-ಲ್ಯಾಥಮ್!

Kane Williamson Test Record8:47 PM IST
3

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್: 'ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ' ವರದಿ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ವೀಕಾರ!

karnataka caste census report8:36 PM IST
4

ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್: ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ!

Isha Singh Gold Medal8:07 PM IST
5

IPL 2026 Eliminator: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೇರಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್!

IPL 2026 EliminatorMay 27