Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುಯೋಗ

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುಯೋಗ

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 18, 2026, 08:09 AM IST|Updated: May 18, 2026, 08:09 AM IST

Guru Gochar Kuber Yoga Effect: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Kubera Yoga Effect1/6

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜೂನ್‌‌ 18 ರಂದು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 19ರವರೆಗೂ ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. 

Kubera Yoga Effect2/6

ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Kubera Yoga Effect3/6

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. 

Kubera Yoga Effect4/6

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಕುಬೇರ ಯೋಗದಿಂದ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.

Kubera Yoga Effect5/6

ಕುಬೇರ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.  ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ.   

Kubera Yoga Effect6/6

ಕುಬೇರ ಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಬರಲಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭವು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Tags:
Guru Gochar
Jupiter Transit
Kubera Yoga
Rajayoga
Kannada Astrology
Lucky Zodiac Signs
Guru in Pushya Nakshatra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
KCET 2026 counselling: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ.. KEA‌ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿ

KCET 2026 counselling: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ.. KEA‌ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿ

KCET 202633 min ago
2

ಇಂದಿನ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ: ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲ

Today horoscope Kannada1 hr ago
3

ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಿ: ಬಡತನ ದೂರಾಗಿ, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ವ

Vastu Tips2 hrs ago
4

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್? ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಔಟ್..!

Rishabh Pant Vice CaptaincyMay 17
5

RCB ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ.. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಹೇಳಿದ ಆ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು?

IPL 2026May 17