2026ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ

Guru Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಬುದ್ದಿ, ಸದ್ಗುಣ, ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಗುರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 05ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಗುರು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೇರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಗೋಚಾರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 'ಗುರು ಮಹಾದಶ' ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರು ಮಹಾದಶ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಸೇರಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುರು ನೇರ ಸಂಚಾರದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಸರಿದು ಮಾಧುರ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಇವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾದಶ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಗುರು ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಗುರು ನೇರ ಸಂಚಾರದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹೊಸ ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೂ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.