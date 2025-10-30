ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

Guru Gochar: ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಗುರು, ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ದಿಯಕಾರಕನಾದ ಗುರು 2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
Guru Gochar 2026: 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ರಾಶಿ ಪಲ್ಲಟದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಲಿದ್ದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
2025ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಗುರು 2026ರ ಜೂನ್ 02ರಂದು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೆಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೆಲವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...
2026ರ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಗುರು ಗೋಚಾರ ಫಲದಿಂದ ಸಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.
ಗುರು ರಾಶಿ ಪಲ್ಲಟವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಗುರು ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಧನ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಗುರು ಬಲದಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಅಪಾರ ಕೃಪೆ ತೋರಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.