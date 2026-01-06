2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ

Guru Gochar 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ʼಗುರು ಬಲʼ (Guru Bala) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರು ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವ (Guru Mahadasha Effect) ದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಕಲೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ (Guru Dese), 2026ರ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು (Lucky Zodiacs 2026) ಯಾವುವೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗುರು ಗೋಚಾರ 2026ರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಉನ್ನತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಕ್ರಮಣವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವಾಹನವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇವರಿಗಿರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಈ ವರ್ಷ ಸಕಾಲ.
ಗುರುವಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶೀಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ತುಂಬಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತು, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುವಿರಿ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಧನಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುರದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಲಿದ್ದು ಸಾಲದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಗುರು ಬಲವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ಮನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.