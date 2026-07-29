/ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದೇ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ.. ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಬರಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು! ಶತ್ರುವಿನ ಎದುರು ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದೇ

Guru Purnima: ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.