ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಕಾಲ!

Guru Pushya Yoga 2025: ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ಪರಿಣಾಮ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಲಿದೆ.
ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗವು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಈ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಣದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದ್ದೀರಿ. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ - ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡುವ ಜನರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ - ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.