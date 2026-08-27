/ಕೇತು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನಲಾಭ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ

ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026 ರಂದು ಕೇತು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಗುರು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹ. ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯುವುದು.ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುವುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಇಳಿದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು. ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ. ಅವಿವಾಹಿತರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುವ ಕಾಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
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