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ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಯೋಗ.. ಗುರು ಬಲದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ! ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 09, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:11 AM IST

Guru Udaya Effect: ಗುರು ಗ್ರಹದ ಉದಯವುಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

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ಗುರು ಉದಯ

Guru Udaya Effect: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉದಯವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಉದಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 

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ಗುರು ಉದಯ

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಗುರು ಉದಯ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಗುರು ಉದಯ

ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 

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ಗುರು ಉದಯ

ಗುರು ಗ್ರಹದ ಉದಯದಿಂದಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಗುರು ಉದಯ

(ಸೂಚನೆ- ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಠಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

TAGS:
Guru Udaya effect
Jupiter Rise
Lakshmi Narayana Yoga
Lakshmi Narayana Effect

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