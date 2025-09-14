ಗುರು ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.. 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕು, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ!

Guru Vakri Effects : ಗುರು ವಕ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ.
Jupiter Retrograde 2025 : ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ರಾಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರು ವಕ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾನೆ.
ಗುರು ವಕ್ರಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ಸುಮಾರು 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಧನ ಕನಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವುದರಿಂದ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯೂ ಖಚಿತ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಗುರು ವಕ್ರಿಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಗುರು ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವುದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಿರುವು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.