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ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಬಲ ದ್ವಿಗುಣ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 23, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:07 AM IST

Gurugochara 2026: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
 

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Gurugochara 2026 effect: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ ಗುರು ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಈ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು..  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ2/5

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.     

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ3/5

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಈ ಸಮಯದಿಂದ, ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.     

ಧನು ರಾಶಿ4/5

ಧನು ರಾಶಿ

ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ  

ಮೇಷ ರಾಶಿ5/5

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆದಾಯವು ಸಹ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

TAGS:
Guru Gochar 2026 Effect
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