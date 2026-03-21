ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ..! ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ

Men bald head reasons : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಏರುಪೇರಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೃಹತ್ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ: ಕೂದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆರಾಟಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬುಡ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.
2024-2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪುರುಷರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ - ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ರಾಜ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ (ಬೆಂಗಳೂರು)- 10 ನಿಮಿಷದ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ (Quick delivery) ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಜನತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದೆಹಲಿ NCR, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕಕಾರಿ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿ : ಅತಿಯಾದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಊಟ ಬಿಡುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ (ಚಹಾ/ಕಾಫಿ) ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು (Inflammation) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
