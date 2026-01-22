Hair loss : ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ

Hair fall reasons : ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ, ಒತ್ತಡ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೇಕ್ಗಳು ಈಗ ಯುವಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆರ್ಎಂಎಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಗಿರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ.. ಈ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೇಹವು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ರಸಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರು ಬದಲಾಗಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು, ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.