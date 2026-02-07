ಈ ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?

Actress Bindiya: ಹಳ್ಳಿಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ಬರೋದು ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ಎದುರು ನಟಸಿದ್ದ ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.. 1992ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು..
ಬಹುತಾರಾ ಬಳಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಫೇವರೆಟ್ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು..
ಈ ಹಳ್ಳಿಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ.. ಇವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಟಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಇವರ ಪತಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ..
ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟಿಸಿದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಮೇಷ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು.. ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡು.. ನಾಯಕಿಯ ತುಂಟಾಟ.. ಹಾಸ್ಯ ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರೆಟ್..
ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬಿಂದಿಯಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಹಳ್ಳಿಮೇಷ್ಟ್ರು ಪರಿಮಳ ಎಂದೇ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು..
ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ಸುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಟಿ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದಲೇ ದೂರವಾದರು..
ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೇ.. ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೋಜ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು.. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ನಟಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ..