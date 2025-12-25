"ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್" ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು?

Halli power reality show finale and who will be the winner : ಜೀ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.ಇನ್ನೆನು ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ..
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಎಪಿಸೋಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ರಿಂದ 10:30ರವರೆಗೆ ʻಜೀ ಪವರ್ʼನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, 'ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್' ಸೀಸನ್ 1ರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ..
ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಗಡ್ ರಶ್ಮಿ, ಸಕ್ಕತ್ ಸೋನಿಯಾ, ಘಾಟಿ ಗಾನವಿ, ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೋನಿಷಾ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಫರೀನ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಬೆಡಗಿಯರು ಆಟ ಆಡಿ..ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡು, ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಛಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ 'ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್' ಶೋ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪವರ್ ಫುಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆದ ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.