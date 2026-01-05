ಹಂಸ-ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು

Hansa Yoga-Malavya Rajayoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಮತ್ತು ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಎರಡನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಗಗಳು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2ರಂದು ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಈ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಹಂಸ–ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಜಿಗಿತವನ್ನ ಕಾಣಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)