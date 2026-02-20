English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ವಿವಾದ: ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ನ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!

ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ವಿವಾದ: ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ನ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್-ನೋ ನೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು,ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು
2026 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.ಟಾಸ್ ವೇಳೆ  ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರವೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮಾಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಲಿಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ನೋ-ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಆಟಗಾರರು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಕುಲುಕದೇ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ನೆಪ ಎಂದು ಅಲಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.'ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್'ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ವಾನ್, ಡೇವಿಡ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಟಫ್ನೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

'ಆಟಗಾರರು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದೇನೆ.ಇದು ಕೇವಲ ಹೊರಗೆ ನೆಪದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಕುಲುಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೈಕೆಲ್ ವಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುಃಖಕರ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಕುಕ್ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ದ್ವೇಷವಂತೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್-ನೋ ನೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು,ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವು ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.ಈಗ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.

T20 World Cup 2026 IND VS PAK Alastair Cook No Handshake Policy T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಲಿಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್

