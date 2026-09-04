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ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 04, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:30 AM IST

2026ರ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Hansa Mahapurusha Rajayoga Effect1/6

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ

ಈ ದಿನ ಸೆ. 04, 2026ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಇದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜಯಂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2026ರ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. 

Hansa Mahapurusha Rajayoga Effect2/6

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ

ಶುಭ ಗ್ರಹ ಗುರು ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಈ ದಿನ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು ಅವರು ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...

Hansa Mahapurusha Rajayoga Effect3/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಳೆದು ಸುಖದ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. 

Hansa Mahapurusha Rajayoga Effect4/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸುಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿವೆ. 

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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ. 

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ಧನು ರಾಶಿ

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಮಂಡಿಯೂರುವರು. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Hansa Mahapurusha Rajayoga
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Hansa Rajayoga
Krishna Janmashtami
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Guru Gochar
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