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ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 07, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:25 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. 

Hansa Mahapurusha Rajyog 2026 Effect1/6

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಂತಹ ಶುಭ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಗುರು ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಿದ್ದು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Hansa Mahapurusha Rajyog 2026 Effect2/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Hansa Mahapurusha Rajyog 2026 Effect3/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Hansa Mahapurusha Rajyog 2026 Effect4/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ತರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. 

Hansa Mahapurusha Rajyog 2026 Effect5/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವಾರಣ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖ, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. 

Hansa Mahapurusha Rajyog 2026 Effect6/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Hansa Mahapurusha Rajyog
Rajayoga
Jupiter Transit
Jupiter in Cancer
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ASTROLOGY
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