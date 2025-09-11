ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ

Hansa Mahapurusha Rajyoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಧನು, ಮೀನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿ (ಧನು) ಅಥವಾ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಗೌರವ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ವಿವಾಹ, ಸಂತಾನ ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹ ದೇವಗುರು ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುರು ಗ್ರಹವು 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಂದು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಧನ್ತೇರಸ್ ದಿನವೇ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧನ್ತೇರಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಧನ್ತೇರಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಧನಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಗುರು ಗೋಚಾರ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದಂತಹ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
2025ರ ಧನ್ತೇರಸ್ ದಿನವೇ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.