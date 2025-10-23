English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಗೆ ಮುಂದಾದ್ರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬಿಂದಾಸ್ ಬೆಡಗಿ...!

ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಗೆ ಮುಂದಾದ್ರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬಿಂದಾಸ್ ಬೆಡಗಿ...!

Hansika Motwani confirmed Divorce: ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿರುವ ಬಿಂದಾಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ, ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ ನೆಮ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1 /7

2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದ ಮುಂಡೋಟಾ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಂಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೊಹೇಲ್ ಖತುರಿಯಾ ದಂಪತಿಗಳು ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ.

2 /7

ಹಂಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸೊಹೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊಹೇಲ್ ಕೂಡ ಹಂಸಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್ ಹಂಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೊಹೇಲ್ ಅವರ ಫಾಲೋಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೊಹೇಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

3 /7

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೊಹೇಲ್ ಮದುವೆ ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 'ಲವ್, ಶಾದಿ, ಡ್ರಾಮಾ' ಎಂಬ ಡಾಕ್ಯುಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಗಾಳಿ ಸುತ್ತತೊಡಗಿದೆ. ಹಂಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

4 /7

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸೊಹೇಲ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ವಾ ಚೌಥ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಂಸಿಕಾ, ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು  ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

5 /7

ಪತಿ ಸೊಹೇಲ್ ಅವರು ಹಂಸಿಕಾ ಅವರ ಶೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೊದಲು ಹಂಸಿಕಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ರಿಂಕಿ ಬಜಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಹಂಸಿಕಾ ರಿಂಕಿ ಅವರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಡ್ಸ್‌ಮೈಡ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ old ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಹಂಸಿಕಾ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಗಂಡನನ್ನು 'ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.  

6 /7

  ಹಂಸಿಕಾ ಬಾಲ ನಟಿಯಾಗಿ 'ಶಕಲಕ ಬೂಂ ಬೂಂ' ಮತ್ತು 'ಕೊಯ್ ಮಿಲ್ ಗಯಾ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ 'ಅಪ್ ಕಾ ಸುರೂರ್'ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರೂ ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.  

7 /7

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಿಂದಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಮುಂದೆ 'ದೇಸಮುದುರು', 'ಸಿಂಗಂ II', 'ಮಾಪ್ಪಿಳ್ಳೈ', 'ಎಂಗೆಯುಂ ಕಾಧಲ್', 'ವೇಲಾಯುಧಂ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.ದಂಪತಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿವೆ.

