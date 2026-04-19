English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ಬಹುಬೇಗ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಹನ್ಸಿಕಾ..?! ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಪಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ

Hansika Motwani : ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ 'ಆಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೊಟ್ವಾನಿ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಶಾಕ ಲಕ ಬೂಂ ಬೂಂ' ಮತ್ತು 'ಕೋಯಿ ಮಿಲ್ ಗಯಾ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
1 /6

ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರು ಬೇಗ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಕಾಣಲು 'ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್' ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

2 /6

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ಲಿಕ್‌ಬೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3 /6

ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಪಡೆಯುವ ಮಾತಿರಲಿ, ನನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡರೆ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ಹನ್ಸಿಕಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ ಜಾಗದ ಮದ್ದು ಒಣಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಅಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾನೇಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

4 /6

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೋನಾ ಮೊಟ್ವಾನಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ (Dermatologist). ತನ್ನ ತಾಯಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹನ್ಸಿಕಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

5 /6

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ವಿಫಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಸೋಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

6 /6

ತಪ್ಪು ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೋಲ್ಡ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಹಸ್ಸಿಕಾ. 

