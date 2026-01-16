English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ..! ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರ ಪರ ಅಲ್ಲ

ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ..! ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರ ಪರ ಅಲ್ಲ

Bigg Boss Hanumanth : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು..? ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 11 ರ ವಿನ್ನರ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
1 /8

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 11 ವಿಜೇತ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ ಓರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2 /8

BBK 11 ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಲಮಾನಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.

3 /8

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಭೀತು ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

4 /8

ಇದೀಗ ಹನುಮಂತ ಅವರು ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

5 /8

ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ ಕೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಪರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ "ನಿಮ್ಮ ವೋಟು ಯಾರಿಗೆ .. ಗಿಲ್ಲಿಗೆ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮತಯಾಚಿಸಿದರು.

6 /8

ಇದರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

7 /8

ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಟ-ನಟಿಯರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ.

8 /8

ಆದರೆ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಿಮ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಇದ್ದು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12 ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

