  • ಸ್ನೇಹ, ಭಕ್ತಿಯೂ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ.. BBK11, ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರು ಧನು-ಹನು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 11ರ ವಿನ್ನರ್‌ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಧನರಾಜ್‌ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನನು ನಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  
 
ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರೇ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಧನರಾಜ್‌, ಹನುಮಂತು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ  ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಹನುಮಂತು, ಧನರಾಜ್‌ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರು ದೇವಾಲಯದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್‌ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಹನುಮಂತು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಧನರಾಜ್‌ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.       

