Cj Roy: ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಹನುಮಂತ ಕುರಿಗಾಯಿಗೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ?

Cj Roy: ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕವನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ..ಇದೀಗ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರನ್ನ ನೆನೆದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 11ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನರ್ ಹನುಮಂತ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ನಿನ್ನೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಐಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರೇ ಇದೇನಿದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಕುರಿಗಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತಗೆ ಏನು ನಂಟು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ಯಾ.ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸದ್ಯ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕವೇ ದಿಗ್ಗಜ ಉದ್ಯಮಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ..ಈ ನಡುವೆ ಸಿಂಗರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರ ವಿಜೇತ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹನುಮಂತ ಅವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮ ಲೋಕವನ್ನೇ ಆಳಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ತಮ್ಮದೆಯಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಯಾಕೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು..ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು..
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11 ವಿಜೇತ ಅದ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಸಿಂಗರ್ ಹನುಮಂತ..ಇದೀಗ ಹನುಮಂತ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11 ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸರಿಗಮಪ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅದ ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪಾವಗಿದ್ದರೂ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಋಣ ವನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಮರಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಗೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ..ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.