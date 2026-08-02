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Happy Friendship Day Wishes: ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಗಳು

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 02, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:56 AM IST

Friendship Day 2026 Wishes: ಸ್ನೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಶುಭ ಕೋರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್‌ ಡೇ ಸಂದೇಶಗಳು....

Best Friendship Day Wishes: ಕುಟುಂಬದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ವಿಶ್ವದ ಹಲವೆಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನ (Friendship Day) ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸ್ನೇಹ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2026

ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಆಚರಣೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು. 

Happy Friendship Day 2026 2/7

ಸ್ನೇಹ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2026

1958ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪರಾಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ “ವಿಶ್ವ ಸ್ನೇಹ ಅಭಿಯಾನ” (World Friendship Crusade) ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದೊರೆಯಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು.

Happy Friendship Day 2026 3/7

ಸ್ನೇಹ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2026

ಸ್ನೇಹ, ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೂ (United Nations) ಸ್ನೇಹದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

Happy Friendship Day 2026 4/7

ಸ್ನೇಹ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2026

ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

Happy Friendship Day 2026 5/7

ಸ್ನೇಹ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2026

ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪರಿಚಯಗಳಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಅಗತ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನವು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಸ್ನೇಹ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2026

ಈ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹದ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ನೇಹದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸ್ನೇಹ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2026

ಸ್ನೇಹವು ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ; ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಬಂಧವನ್ನು ಸದಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

TAGS:
Happy Friendship Day 2026
Best Friendship Quotes
Friendship Day 2026 Wishes

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