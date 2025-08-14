Independence Day 2025 wishes in kannada: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಫೋಟೋಗಳು

Independence Day 2025 wishes in kannada: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾತಿ-ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ದಿನ ಇದು.
ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಮತ್ತು 'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ' ನಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಸಂದೇಶಗಳು, ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಕವನಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ನಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್! ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಏನೆಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುತು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಭಾರತ ಇಂದು... ಎಂದೆಂದೂ! ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಡಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಡಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ದೇಶದ ಧರ್ಮ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಇದು ವೀರರ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆ, ಇದು ತಾಯಿಯ ಪುತ್ರರ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ, ದೇಶ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಬೇಡಿ! ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!