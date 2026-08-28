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ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ - ಸಹೋದರಿಗೆ ಕಳಿಸಲು, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳು

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 28, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:44 AM IST

Rakshabandhan Wishes in Kannada: ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ಹಬ್ಬದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ - ಸಹೋದರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ ಹಾಕಲು ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವೆ...

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ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಾರುವ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವೇ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ. ಈ ದಿನ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ, ಆತನ ಸುಖ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. 

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ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಸಹೋದರನು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಸದಾ ರಕ್ಷಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಖಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಾರವಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 

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ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರೂ ಈ ದಿನ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

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ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸುಂದರ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.

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ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ - ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. 

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ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಶುಭಾಶಯಗಳು

 ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು   

TAGS:
happy rakshabandhan wishes 2026
Happy rakshabandhan status
rakshabandhan 2026
rakshabandhan Wishes

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