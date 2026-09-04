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Teachers Day Wishes 2026: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುವಿಗೆ ಶುಭಕೋರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಗಳು

Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 05, 2026, 12:15 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:15 AM IST

Teachers Day wishes 2026 : ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುವಿಗೆ ಶುಭಕೋರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಗಳು... 
 

Teachers Day wishes 20261/8

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ 2026

Teachers Day wishes 2026 : ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುವಿಗೆ ಶುಭಕೋರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಗಳು...   

Teachers Day wishes 20262/8

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ 2026

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ: ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನ

Teachers Day wishes 20263/8

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ 2026

ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು.   

Teachers Day wishes 20264/8

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ 2026

ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

Teachers Day wishes 20265/8

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ 2026

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

Teachers Day wishes 20266/8

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ 2026

ಈ ದಿನ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ.  

Teachers Day wishes 20267/8

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ 2026

ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.  

Teachers Day wishes 20268/8

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ 2026

ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!   

TAGS:
Happy Teachers Day 2026 wishes
Teachers Day 2026 wishes
Teachers Day wishes 2026

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