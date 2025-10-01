Vijayadashami Wishes in Kannada: ವಿಜಯದಶಮಿ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆತನ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಂಕೇತವೇ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿ
ವಿಜಯದಶಮಿ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆತನ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಂಕೇತವೇ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದಶಮಿ ದಿನದಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
ಅಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಸಂಕೇತ ವಿಜಯದಶಮಿ... ಈ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿ, ಉತ್ತಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.