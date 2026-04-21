Hardik Pandya gilr friends: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಅಬ್ಬರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ..
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2019 ರಂದು ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು.
2020ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ನತಾಶಾಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ರಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತ್ತು.ಅನೇಕರು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 2020 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ನತಾಶಾ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪಾಂಡ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದರು.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2023 ರಂದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಆದರೆ ಮೇ 2024ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ನುಡವೆ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ವದಂತಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, 2024 ರಲ್ಲಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರ ಹೆಸರು ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಾಯಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ
ಭಾರತ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಾಯಕಿ, ಟಿವಿ ತಾರೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಲಿಯಾ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ದುಬೈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ನತಾಶಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಾ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೂ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸದ್ಯ 2025-2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್/ನಟಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.