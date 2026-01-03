ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ 6, 6, 6, 6, 6, ಕಂಟಿನ್ಯೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌.. ಕೊನೆ ಬಾಲ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಬರೋಡಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೃನಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಾಂಡ್ಯ ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸದ್ಯ ಬರೋಡಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವಿದರ್ಭ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದು ನಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ತಂಡ ಆರಂಭದಿಂದ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಗಮಿಸಿದರೋ ತಂಡದ ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ತಂಡದ 39ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪಾರ್ಥ್ ರೇಖಾಡೆಯ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸತತ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಳಿಸಲು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ಥ್ ರೇಖಾಡೆ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿಗೆ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಬಂದಂತ ಓವರ್ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 62 ಬಾಲ್ಗೆ 66 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪಾಂಡ್ಯ, 68 ಎಸೆತಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. 39ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6, 6, 6, 6, 6 ಬಾರಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೊನೆ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು.