ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಅನೌನ್ಸ್‌.. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 16, 2026, 11:54 PM IST|Updated: May 16, 2026, 11:54 PM IST
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 5 ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯನ 2ನೇ ಮದುವೆ ಡೇಟ್‌ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರೂ ತಂಡವು ಕೆಲವು ಔಪಚಾರಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನವಿದೆ.   

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.  

ಮಾಡೆಲ್, ನಟಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 2026ರ ಮೇ 22ರಂದು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.   

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿವಾಹವು ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 2020 ರ ಮೇ 31 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ವಿವಾಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಂಡ್ಯ, ನತಾಶಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರು.   

ನತಾಶಾ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಬ್ಯೂಟಿಸ್‌ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನತಾಶಾ ದಂಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

