Hardik Pandya, Mahieka full Happy: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಟಗಾರರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗರಂ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಲವರ್, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಲ್ವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲು ಮೈದಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮಲಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದರು.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಮಹಿಕಾದು ಒಂದು ಕಥೆಯಾದ್ರೆ, ಅತ್ತ ರೋಹತ್ ಶರ್ಮಾ ಫುಲ್ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೆಂಡತಿ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ತಡೆದ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಏನೇನೋ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸತತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.