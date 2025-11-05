English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಗೆಳತಿ! ಇಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಹೊಣೆಯೊತ್ತ ಸುಂದರಿಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಗೆಳತಿ! ಇಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಹೊಣೆಯೊತ್ತ ಸುಂದರಿಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Hardik Pandya Mahieka Sharma : ನಟಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್‌ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪಾಂಡ್ಯಾ ಜೀವನ ಹೊಸ ಸುಂದರಿಯ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ವೆಕೆಷನ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಫೋಟೋಸ್‌ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ..
1 /6

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಡಿತ್ತು. 

2 /6

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಜೊತೆ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. 

3 /6

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಜೋಡಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮಹಿಳಾ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಕಾಂತವಾಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಲವ್‌ ವದಂತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದೆ.

4 /6

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ರಜೆಯ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಆತ್ಮೀಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ..  

5 /6

ನತಾಶಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಾಯಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದು ಈಗ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

6 /6

ಆದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 11:11 ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಹಿಕಾ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.

Hardik pandya mahieka sharma Natasa Stankovic

Next Gallery

ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!