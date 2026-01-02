ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗರ್ಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತು ಗೊತ್ತಾ..ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಖತ್‌ ಹಾಟ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌

Hardik pandya mahika sharma romantic photo:ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನ್ಯೂ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಮಾಡೆಲ್ ಕಮ್ ನಟಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ನತಾಶಾ 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಜುಲೈ 19 ರಂದು ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಪಯಾಣಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರು ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಇದೀಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕಮ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಇಬ್ಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಆಗಮನವಾದ ಬಳಿಕ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾರೀ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ..
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೂ ವಿಶೇಷ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವಳು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬಂದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಮರೆತು ಸಿಹಿ ಘಟನೆಗೆ ಮೆಲುಕುಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಾರ್ಧಿಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಜೋಡಿಗಳು ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಮುಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏನ್ ಗುರೂ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಜೋರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.